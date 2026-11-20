美国纽约市市长佐赫兰·曼达尼公布了一项计划，根据该计划，赖克斯岛监狱综合体将在2032年底前全面关闭。届时仍被羁押的人员计划被转移至布鲁克林、布朗克斯、皇后区和曼哈顿的四所较小监狱设施，《卫报》报道。

曼达尼政府称，这份文件是该市首个关于关闭赖克斯岛的综合计划。该计划 предусматривает减少市监狱中的在押人数、减少审前羁押、缩短案件审理延误并实现惩教部门现代化。

新时间表和容量

市议会于2019年通过的一项法律要求纽约市在2027年8月前关闭赖克斯岛。然而，由于建设延误以及自2020年以来市监狱在押人数增加，该市无法按时完成这一目标。

根据该计划，布鲁克林的设施应于2029年开放，布朗克斯和皇后区的设施应于2031年开放。曼哈顿的设施应于2032年投入运营。四所新设施合计可容纳约4,500人，而在11月初，赖克斯岛监狱中约有6,600人被羁押。

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市政府预计，到布鲁克林设施开放时，将在押人数减少至不超过5,500人；到2032年底，减少至不超过4,100人。若要延长法律规定的关闭该综合体期限，市议会必须通过一项新法律。

支持与改革支出

下一财政年度，该市计划拨款1.46亿美元，用于心理健康援助、成瘾治疗、监狱和社区内的教育及职业项目，以及对犯罪受害者的支持。该计划还 предусматривает为患有严重精神障碍和复杂医疗需求的人员设立数百张治疗床位。

其中，5,000万美元拟用于职业培训、教育、心理健康咨询以及为成瘾人士提供服务。另有7,600万美元用于社区服务，包括获释后重返社会项目、支持性住房以及避免监禁项目。计划拨款1,600万美元，用于帮助犯罪受害者和因犯罪受到伤害的人。

多年来，赖克斯岛综合体因羁押条件、基础设施问题、人员配备困难、暴力以及监狱死亡事件而受到批评。曼达尼的计划还 предусматривает与联邦监督员、市议会和监督机构合作，并就计划执行情况发布季度报告。

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