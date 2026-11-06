在日本沼津市，动漫旅游不仅有助于吸引游客，也有助于吸引新居民。市长赖重秀一表示，在多次到访该市后，数百名动画《Love Live! Sunshine!!》的粉丝决定迁居当地。Channel NewsAsia报道。

静冈县的沼津市已成为该系列粉丝的朝圣地，这部作品于2016年首次播出。动画中展现了该市和淡岛的真实地点：在公交车、横幅、井盖和渡轮窗户上都可以看到角色形象。传统旅馆Yasudaya Ryokan在该系列中被描绘为女主角高海千歌的家；动画开播后，这家旅馆迎来了大量年轻男性住客。

粉丝成为酒店员工

27岁的西园真希从大阪搬来，并开始在Awashima Hotel工作，该酒店也是该系列的取景地之一。她是为到这家酒店工作而搬来的七名《Love Live! Sunshine!!》粉丝之一。酒店代表宫城博美指出，由于酒店位于岛上，招募员工较为困难，但这些粉丝员工是自行得知这家酒店并前来的。

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沼津市人口已从峰值的21万人减少至18万人。市长表示，学校毕业生常常前往大城市求学和工作。新居民中包括从京都搬来的诸地直人，他在市政府工作。

其他地区的动漫取景地

西武铁道与地方政府共同推广其铁路网络沿线的动漫和漫画取景地，以支持人口和客流量减少社区的旅游业。尤其是，动画《Anohana: The Flower We Saw That Day》的粉丝会前往埼玉县秩父市，作品中出现的秩父旧桥和常林寺就位于那里。

在熊本县，漫画《One Piece》中的角色成为2016年地震灾后重建项目的一部分，地震造成超过200人死亡。主角蒙奇·D·路飞的第一座雕像于2018年安装在县政府大楼附近，此后四年间，其团队成员的另外九座雕像出现在不同社区。

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