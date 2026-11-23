美国旧金山市长丹尼尔·卢里呼吁该市居民从周一下午至周三避免非必要出行，原因是与高潮和降雨有关的沿海洪涝风险。他称这一预报“极其严重”，并建议民众储备食品和其他必需品。据《卫报》报道。

全年最高潮汐

最大风险预计将出现在11月22日至24日、感恩节前夕，届时许多美国人将在全国各地旅行。所谓的“王潮”是一年中最高的天文潮，取决于太阳和月亮的位置。

加州水资源研究所气候学家丹尼尔·斯韦恩估计，这些潮汐可能比10月的潮汐高出15至30厘米。如果这一时期恰逢强降雨或风暴巨浪，洪涝风险将会增加。

危险不仅涉及居住在海洋附近的人。旧金山湾、蒙特雷湾、圣迭戈湾以及圣华金河—萨克拉门托河河口的潮汐地区都可能发生洪涝。

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交通风险与准备工作

美国国家气象局预测旧金山将出现严重或极端的沿海洪涝。该机构评估称，水位可能达到高出地面0.85米，对低洼基础设施、道路和海岸构成威胁。

该机构的一名气象学家还警告称，在出行最繁忙的日子里，旧金山国际机场及其附近部分高速公路面临严重洪涝风险。与此同时，洪水是否会淹及跑道仍不明确。

机场正在准备沙袋和抽水设备。机场区域受到乙烯基板桩围栏、混凝土海堤和带混凝土覆盖层的土堤保护。在圣迭戈，当局向居民发放每户最多十个沙袋，在易受洪涝影响的地区布置水泵，并沿海滩和海湾岸边准备沙堤。

强厄尔尼诺条件、开尔文波以及加州海岸附近的海洋热浪都在推动水位上升。10月，洛杉矶、圣迭戈、圣巴巴拉和拉霍亚已记录到整个观测期内的最高水位。

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