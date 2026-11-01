在台湾台北，国民党的台北市长蒋万安与民主进步党的立法院立法委员沈伯洋在市长选举前举行了首次共同电视辩论。候选人就公共安全、市政管理、食品安全和都市更新展开争论，《台北时报》报道。

对毒驾的处罚

最激烈的议题之一是加重对吸毒后驾驶的处罚。蒋万安批评沈伯洋缺席了周五针对相关立法修正案的表决。市长称，其对手将违法者的利益置于受害者及其家属的利益之上，并称沈伯洋强调自己的犯罪学经验是“职业傲慢”。

沈伯洋回应称，他支持加强对酒后和吸毒后驾驶的责任追究，但认为这项修正案不成比例。他表示，市政府可以通过警方检查、学校禁毒教育以及打击毒品供应，更直接地预防此类违法行为。这名立法委员还称，他此前与受害者支持协会及正在从毒瘾中康复的人士开展的工作遭到了歪曲。

食品安全与都市更新

候选人还就东门市场附近一棵40年树龄的树木被意外砍伐，以及免费学校午餐计划的实施相互指责。他们互相指控对儿童保护立法和食品安全问题采取双重标准。

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沈伯洋质疑市政府在涉及学校食品安全和疑似虐待儿童案件中的应对是否一致。蒋万安表示，市政府已对这些案件作出回应，并采取措施加强监管和儿童保护。

辩论参与者还单独讨论了都市更新。蒋万安以新维公共住房、南机场夜市地区和虎林街的项目为例。他表示，四年间，台北获批的更新项目数量是此前的2.4倍，也是其他五个直辖市总和的1.3倍。沈伯洋强调，关键指标是获批项目进入建设阶段并完成工程，而不只是批准数量的统计。

这场持续两小时的辩论在TVBS演播室举行，由TVBS和SET News共同组织。蒋万安和沈伯洋是六名候选人中的两位热门人选，目前仅同意参加这场电视辩论。

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