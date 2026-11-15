在台湾台北，国民党现任市长蒋万安在首次正式竞选政见发表会上宣布了一项价值92亿新台币的人工智能教育发展计划。民主进步党候选人沈伯洋提出了支持居民、发展公共空间、交通和城市更新的建议。

六名候选人各获30分钟阐述政见，期间不进行交叉提问。有关发表会的情况，《台北时报》进行了报道。

沈伯洋的建议

沈伯洋表示，他希望缩短居民出行所花费的时间，让他们能够更多地运动并与家人共度更多时光。他提议设立运动站点、发展可持续交通网络、改善山区步行路线，并启动城市微森林项目。

这名候选人还主张在文化、商业和历史街区之间建设步行路线，并更新公共空间。他的其他建议包括推出亲子卡、扩大获得文化币的资格、为老年人提供负担得起的力量训练课程、支持青年创业和中年转行。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

沈伯洋还提议增加获得补贴的心理健康咨询数量，为家长设立专门热线，并组建一个协助实施城市更新项目的团队。

现任市长的政纲

蒋万安重点介绍了其政府四年任期的工作成果。他列举的成就包括清理人行道上的摩托车、设置行人安全岛，以及拆除公馆交通圆环以提高道路安全。他还谈到计划重新设计地铁站出口50米范围内的道路，以降低车流速度。

为加快城市更新，市长提议将居民同意的初始门槛从75%降至50%；对于地铁站和滨水区附近面积超过3,000平方米的大型地块，将基本容积率从225%提高至300%；并增聘工作人员以加快项目审查。

此外，蒋万安宣布了一项教室现代化计划，并计划建立亚洲首个人工智能教育中心。他还承诺扩大老年人卡的优惠、为原住民提供医疗和出行补贴，以及提供宠物保险补贴。

关注我们在