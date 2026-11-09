在台湾台北，现任市长蒋万安和民主进步党候选人沈伯洋（Puma Shen）在距离地方选举不到三周时举行了竞选活动。蒋万安强调发展体育基础设施，而沈伯洋表示，保护弱势群体是优先事项，《台北时报》报道。

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代表中国国民党的蒋万安在台北市政府与体育支持者会面。他谈及其政府四年任期内的成就，包括台北在《远见杂志》今年编制的全国运动城市排名中位列第一。

市长还提到了在其任期第一年启用的室内体育场馆台北大巨蛋。该场馆已经举办过大型棒球比赛。蒋万安表示，市政府还升级了棒球场，并在城市不同地区发展新的体育设施。他称体育是生活方式的一部分，能够改善居民健康状况，并使城市更具活力。

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支持弱势群体

沈伯洋参加了与台北市议员候选人温迪·马（Wendy Ma）在中正区共同竞选总部的开幕活动。沈伯洋称赞曾任电视记者的马，赞扬她的调查报道；他说，这些报道揭露了该市一系列丑闻，包括虐待儿童案件。

这名候选人表示，马关于需要倾听未受保护者声音的立场，与他的城市治理方式一致。他说，其市政厅运作模式包括重视公民意见和保护弱势群体。

台湾地方选举将于2026年11月28日举行。这些选举被称为“九合一”选举，因为将在22个直辖市、县和市选出九种不同地方层级职位的代表。总计将选出11,051名官员。

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