巴勒斯坦被占领的约旦河西岸地区，以色列军方近日在一条主干道的交叉路口设置了五道金属闸门。位于希伯伦以西的五个巴勒斯坦社区居民通过这条道路往返村庄并前往城市。库姆和穆瓦拉克市镇市长艾哈迈德·拉朱卜表示，阿纳多卢通讯社报道。他说，约有7万人使用这条道路，该路线还经由杜拉市通往希伯伦。

进入农田和牧场

拉朱卜表示，这些闸门是为来自塔鲁萨的定居者设置的；塔鲁萨是位于杜拉土地上的一个新以色列定居点，市长称其为非法。他还说，定居者使用这条道路已有一年多。

市长称，该地区的巴勒斯坦社区西侧受到隔离墙限制，其他方向则有军事障碍、道路和定居点。居民生活在一条长约10公里、宽不超过5公里的地带。

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呼吁巴勒斯坦当局

拉朱卜说，在三年前他们被禁止返回以色列工作后，数百名当地居民开始从事农业。他认为，新闸门将使农民更难进入田地，也将使牧民更难放牧牲畜。各市镇已向巴勒斯坦当局寻求协助，以对闸门的设置提出质疑，包括在以色列法院提起诉讼。

目击者告诉该通讯社，在邻近的希尔贝特·胡姆萨，以色列军方于周二深夜在宣布该地块为军事区后拆除了一个抗议帐篷。该帐篷是为抗议数周前出现在当地居民土地上的一个定居者前哨而搭建的。根据巴勒斯坦反隔离墙和定居点委员会的数据，截至9月25日，约旦河西岸共有942个以色列检查站和闸门。

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