在多年发展配备大量屏幕的数字化座舱后，Mercedes-Benz开始在部分汽车内饰中恢复实体按键和开关。公司首席执行官康林松承认，用触控显示屏取代传统控制装置并不总是最佳方案。

康林松在Reddit问答环节中谈及此事，Motor1报道。他表示，向数字技术的转型让汽车制造商能够为车型添加功能、改变与车辆的交互方式，并随着时间推移进行更新。

配备实体控制元素的车型

康林松提到，GLS、GLE、S-Class、电动版GLC和GLB属于近期推出或更新的车型，这些车型更加注重实体控制元素。公司还计划在其他未来车型中恢复此类元素，但这位高管未说明具体车型名单。

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Mercedes-Benz负责人指出，普通按键和开关具有触控界面并不总能复制的优势。他还表示，自己喜欢方向盘上的开关和滚轮。

屏幕仍将保留在车内

与此同时，Mercedes-Benz不打算完全放弃数字界面。康林松强调，简单回归此前的做法并不是解决方案：公司将继续开发与汽车交互的新方式。依他评估，数字控制总体上仍是现代汽车正确的发展方向。

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