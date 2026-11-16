据The Verge报道，梅赛德斯-奔驰将在美国加利福尼亚州于下个月启动新驾驶辅助系统的早期使用计划，公司计划于2027年推出这些系统。

覆盖整个城市路线的辅助

在车辆导航系统中输入目的地后，MB.Drive Assist Pro将被激活。该系统旨在于整个路线中协助驾驶员：在驶离高速公路时、变更车道时、通过交叉路口和交通信号灯时，以及在拥挤的城市交通中。

与特斯拉的Full Self-Driving系统不同，MB.Drive Assist Pro在城市环境中将要求驾驶员双手握住方向盘。梅赛德斯-奔驰将这些新功能定位为二级驾驶辅助系统。

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27个传感器和Nvidia系统

该系统使用27个传感器：10个摄像头、5个雷达和12个超声波传感器。数据处理由基于新MB.OS架构、算力为254 TOPS的高性能计算机负责。它运行于Nvidia Drive AV平台，该平台将人工智能与确定性的Halos安全层相结合。

第二项功能Hands-Free Highway Assist将允许驾驶员在获准的出入受控高速公路上将双手离开方向盘。该系统能够以最高每小时85英里的速度运行。这明显高于此前梅赛德斯-奔驰Drive Pilot系统每小时40英里的限制。

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