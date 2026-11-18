梅赛德斯-奔驰将于2027年2月3日在巴黎拍卖一辆罕见的1970年C 111-II实验跑车，该车搭载原装四转子万克尔发动机。拍卖将由RM Sotheby’s拍卖行在巴黎Rétromobile复古汽车展期间，于卢浮宫Carrousel展厅举行，Motor1报道。

这将是梅赛德斯-奔驰首次出售C 111汽车。该制造商已通过合同承诺，在未来25年内不出售另一辆C 111。拍卖所得资金将用于Mercedes-Benz Museum 2.0项目——对位于德国斯图加特的品牌博物馆进行现代化改造，并发展其数字版本。

17辆实验车中的一辆

将被拍卖的是生产出的第三辆C 111-II，在公司内部被称为Car 33。该车于1970年3月开始组装，同年8月安装了一台2.4升四转子M 950 W 48万克尔发动机，输出功率为350马力。这辆重1240公斤的汽车最高时速可达300公里。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

梅赛德斯-奔驰共打造了17辆不同版本的C 111汽车。其中一辆用于碰撞测试，另外三辆在20世纪70年代被拆解。目前，该品牌的收藏中有13辆此类汽车，而Car 33至今未离开梅赛德斯-奔驰的所有权。

测试与修复

Car 33属于该品牌的实验车队：其中，它被用于测试总容量为116升的两个油箱均匀排空系统、测量后部行李舱温度，并在霍根海姆赛道进行测试行驶。该车还测试过防抱死制动系统，但目前该系统无法工作。

1975年，该车进入公司收藏；2006年梅赛德斯-奔驰博物馆开馆后，它在Fascination Design展区展出。2024年，该车在费尔巴赫的Mercedes-Benz Classic Center被修复至技术上可运行的状态，同时保留了车身和内饰的原始包浆。动力总成经过彻底修复，发动机舱还安装了灭火系统。买家还将随车获得两套车轮，其中包括目前仅适合展出的镁合金赛车车轮。

关注我们在