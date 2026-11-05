Mercedes将专注于第二级和第四级系统——Motor1

在美国，Mercedes-Benz正在改变其对驾驶自动化系统的策略：该公司将开发第二级驾驶辅助功能，并计划随后专注于第四级技术。Mercedes-Benz首席技术官约尔格·布尔策在与媒体会面时谈及此事，Motor1报道。

Drive Pilot的限制

2023年，Mercedes-Benz成为首家其第三级Drive Pilot系统获准在美国使用的汽车制造商。该系统面向S-Class和EQS车型提供。在规定条件下，该系统允许驾驶员无需关注道路。

与此同时，Drive Pilot存在重大限制：该系统在约每小时40英里的速度下运行，因此主要适用于缓慢行驶的交通状况，而非通常的高速公路行驶。它也仅在特定道路和规定条件下起作用。布尔策表示，这项技术的早期推出让公司认识到，有必要专注于客户真正想要的东西。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

押注第二级和第四级

Mercedes-Benz没有继续逐步开发第三级系统，而是在研发功能更完善的第二级解决方案。MB.DRIVE Assist Pro技术旨在为高速公路和城市环境中从出发地到目的地的行程提供辅助。

其宣称的功能包括辅助变道、通过交叉路口、转弯以及对交通信号灯作出反应。据该媒体报道，更新后的S-Class使用多达27个传感器来支持这些功能。驾驶员仍必须保持注意力，并随时准备接管控制。

布尔策表示，公司打算将精力投入第四级驾驶自动化。在这一级别下，车辆能够在规定条件范围内完成所有驾驶任务，无需人类监督。据他评估，这项技术要到2030年后才会出现在量产Mercedes-Benz车型上，其应用将是逐步推进的。

关注我们在