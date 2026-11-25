在英国和爱尔兰拥有600家门店的折扣连锁店Poundland已进入外部管理程序。该公司1.1万名员工的工作岗位，以及供应商企业中可能数千名员工的岗位面临风险，BBC News报道。

销售额增长，但资金不足

该连锁店的所有者——美国投资公司Gordon Brothers——于9月将Poundland挂牌出售，但随后拒绝了旨在保留该业务的报价。该公司在英国和爱尔兰拥有600家门店；在爱尔兰则以Dealz品牌运营。

Poundland的问题并非与需求下降有关。截至9月的一年中，该连锁店将6800万英镑的亏损转为1810万英镑的利润，未计利息、税项及某些会计费用。圣诞节前的第一季度，可比门店销售额增长7%，运营利润为190万英镑，比一年前增加120万英镑。

Begbies Traynor的管理合伙人朱莉·帕尔默表示，Poundland的情况更多是融资和所有权问题，而非零售业崩溃。她说，该连锁店的收银台比一年前更加繁忙，乍看之下，业务复苏已经在进行中。

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所有者和债权人的角色

据BBC报道，Gordon Brothers限制Poundland获得补充门店库存和支付日常开支所需资金的渠道。这家投资公司表示，在收购该连锁店后，其提供了大量资金以支持其运营。

Gordon Brothers不仅是所有者，也是Poundland的债权人之一。该公司对贷款拥有债权，其中包括其以1英镑收购该业务后继承的一笔2250万英镑股东贷款。据BBC报道，Gordon Brothers从债务利息支付以及其他费用和款项中获得了约1800万英镑。

一些知情人士批评Gordon Brothers在出售Poundland期间的行为，并指责其让该连锁店走向衰落，以便从无力偿债程序中获利。这家专门收购和重组问题企业的投资公司对此予以否认。

寻找买家的工作仍在继续

已任命Alix Partners顾问负责出售该业务及其资产。正在考虑整体出售Poundland，也考虑出售该连锁店的个别部分。在近期内，门店和配送中心将继续照常运营。

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