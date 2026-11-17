来自阿拉斯加州的前美国众议院议员玛丽·佩尔托拉在美国参议院选举中扩大了对现任共和党参议员丹·S·沙利文的领先优势。根据该州选举部门的最新更新，佩尔托拉获得141,637票，沙利文获得130,162票。The Hill报道。

更新后的结果

共和党人杰拉尔德·L·海克斯获得6,020票。另一名候选人小丹尼尔·J·沙利文获得4,684票。

据该媒体报道，即使将投给两名姓沙利文候选人的选票相加，佩尔托拉仍保持领先。候选人若要在不进行排序选择投票程序的情况下获胜，必须获得超过半数的选票。

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进一步计票

选举官员继续统计来自阿拉斯加偏远地区的选票。所有选票须在11月18日前公布。如果佩尔托拉届时未获得超过50%的选票，将进行排序选择投票制度下的计票。

佩尔托拉的竞选团队在周六发布的一份声明中称，丹·S·沙利文不存在获胜的数学可能性。沙利文竞选团队发言人内特·亚当斯拒绝就个别计票更新和外部预测发表评论，并表示竞选团队将在本周结束前发表声明。

这场竞选仍是结果尚未公布的最后一场美国参议院选举。唐纳德·特朗普总统的政府提起诉讼，试图在现任参议员因另一名同姓候选人的参选而落败的情况下阻止结果认证。特朗普还声称存在所谓舞弊，以及选民可能会混淆两名候选人。

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