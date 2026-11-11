澳大利亚阿德莱德市议会批准了对Adelaide Oval Number 2公共土地管理计划的修改，该场地也被称为The Village Green。该决定允许每年在此举办活动不超过六天，不包括主体育场Adelaide Oval被使用的日期，澳大利亚广播公司新闻报道。

活动的新限制

市议会还决定，该场地的活动不得连续超过三天，并保留1.5万人的参加人数上限。该门槛可在向市议会提出申请后进行审议。

南澳大利亚州州长彼得·马利纳斯卡斯批评这一决定，称其完全疯狂。他表示，市议会素有拒绝机会的名声，而更新后的计划仍赋予其批准或拒绝在Adelaide Oval Number 2举办活动的权利。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

市议会与体育场管理方的立场

阿德莱德市长简·洛马克斯-史密斯表示，市议会批准了体育场管理局（SMA）提出的所有要求。她补充说，如果SMA改变了立场，本应更明确地向市议会说明。

SMA主席杰米·布里格斯表示，额外限制将使举办活动更加困难。他认为，对参加人数超过1.5万人的活动要求事先批准，可能会吓退推广商。他还表示，SMA正与州政府讨论推翻市议会决定的可能性。

市议员菲尔·马丁解释说，批准大型活动是为了组织交通、清洁工作并确保有足够的厕所。他还指出，州政府此前并未要求在Adelaide Oval Number 2每年举办超过六天的活动。

关注我们在