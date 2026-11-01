澳大利亚黄金海岸市议会未能找到市长汤姆·泰特在佛罗里达州海湖庄园的住宿账单。市长办公室表示，泰特只曾一次将账单纸质副本带到办公室，之后又将其带走。该文件未被复印、打印或保存在市议会系统中。

据澳大利亚广播公司新闻报道，市议会两次拒绝了该媒体查阅账单的请求。一名市议会官员在内部复审期间表示，在电子系统、通信记录以及实体档案中均未发现该文件的副本。同时，市议会认为，其既没有法定权利，也没有实际能力要求市长交出其私人保存的副本。

有关住宿付款的问题

该账单对于泰特就黄金海岸一项价值15亿美元的特朗普大厦项目所涉潜在利益冲突作出解释具有重要意义。起初，当该项目被提议在市议会管辖范围内实施时，市长申报由特朗普集团提供的海湖庄园免费住宿。

随后，泰特修改了申报内容，称他在2月为期三天的佛罗里达之行期间自行支付了住宿费用。他声称自己一直打算自行付款，但账单迟迟才到。他没有披露付款金额，但保证自己没有获得特别折扣。

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这次泰特以市长身份受邀参加的行程，他如今称其为私人行程。机票由当地纳税人的资金支付，而根据市议会的数据，市长本人花费了超过1.3万美元升级舱位。

围绕此次访问的争议

澳大利亚透明国际负责人克兰西·摩尔表示，为了妥善保存记录，最好记录有关账单的信息。他说，关于招待的性质、支出以及此次访问究竟具有官方、私人还是个人性质，仍存在疑问。

此前，泰特称自己曾在海湖庄园与特朗普共进晚餐。白宫表示，总统没有与市长共进晚餐；特朗普集团称这一说法完全是捏造，并表示特朗普只是从露台上短暂向泰特所在的餐桌打了招呼。市长本人回应称，记忆可能有所不同。该特朗普大厦项目在请愿中引发近10万份反对意见，最终被搁置。

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