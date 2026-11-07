在黎巴嫩南部代尔米马斯村郊外，以色列军方在一群采摘橄榄的当地居民附近开火，并拘留了其中一人。该村村长塔尼娅·巴尔纳巴向《国家报》透露了这一消息。

进入橄榄园受限

巴尔纳巴表示，居民当时正在一处禁止进入的区域收获。事件发生后，以色列军方在村庄郊外设置了检查站，进一步限制了进入橄榄园的通道。

以色列军队此前曾警告居民禁止进入该地区，该地区覆盖了代尔米马斯一半以上的橄榄园。尽管如此，居民仍试图收获作物，因为种植橄榄和生产橄榄油是他们许多人的主要收入来源。

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黄线

巴尔纳巴说，居民获悉代尔米马斯位于所谓的黄线范围内。这条线将以色列占领的黎巴嫩南部地区——以色列军方在那里限制平民行动——与由黎巴嫩国家控制的领土分隔开来。

据该报报道，所谓的安全区向黎巴嫩境内延伸约10至12公里。9月18日，以色列军方靠近村庄附近一个新设立的黎巴嫩军队观察哨，并在其附近投掷了震爆弹。随后，黎巴嫩军人离开该哨所，返回村内的主要阵地。巴尔纳巴还表示，黎巴嫩军队不再在代尔米马斯保持常驻。

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