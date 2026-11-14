德国前总理安格拉·默克尔表示，以色列的生存权及其安全仍是德国根本国家利益的一部分。同时，她强调，这一立场并不意味着无条件支持以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的政府，也不禁止批评其政策。

默克尔在YouTube上发布的一档播客中作出上述表示，《耶路撒冷邮报》报道。她表示，自己曾多次批评以色列政府，并认为目前同样有理由批评其在加沙地带的行动。

以色列安全与对政府的批评

默克尔指出，在讨论以色列的行动时，有必要记住确保该国继续存在及其能够和平生活的需要。她认为，在有关加沙战争的讨论中，一些说法是片面的。

这位前总理还提醒说，10月7日的袭击是哈马斯针对以色列发动的，而不是以色列针对加沙地带发动的。她提到以色列于2005年撤出加沙，此后哈马斯接管了该地区。默克尔认为，10月7日的袭击表明，哈马斯所宣称的摧毁以色列目标并非只是理论上的威胁。

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加沙的人道主义局势

与此同时，默克尔表示，以色列的军事回应中存在不成比例的情况，尤其是就加沙平民所经历的处境而言。她还特别提到了食品供应和其他人道主义问题。

她表示，与哈马斯作战因其阵地据她所说设在幼儿园和医院下方而变得复杂。默克尔还对来自加沙地带内部的公开批评哈马斯的声音很少表示惊讶，同时承认这对当地居民而言可能是危险的。

此外，这位前总理质疑，与也门和苏丹等其他人道主义危机相比，国际社会对加沙战争的关注程度；她表示，那里的平民同样正在遭受严重苦难。

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