德国总理弗里德里希·默茨在慕尼黑奥赫尔·雅各布犹太教堂发表讲话时表示，德国正因其保护犹太社群的承诺而接受考验。据《耶路撒冷邮报》报道，他于11月9日，即1938年“水晶之夜”大屠杀周年纪念日发表了这番讲话。

保护犹太人的生活

默茨称，幼儿园和犹太教堂需要借助防弹玻璃和武装警察保护，这令人感到恐惧。他表示，反犹主义已变得无处不在：在德国、其他欧洲国家以及世界各地的街头、城市、议会、俱乐部和学校中都能发现其踪迹。

这位总理表示，他的政府将尽一切可能保护德国境内及其境外的犹太人生活。他还重申了德国长期以来对以色列的支持，称这是该国历史责任的一部分。

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事件数据

根据监测组织RIAS最新年度报告，去年登记了8725起反犹事件。这一数字超过2022年的三倍，约合每天24起。RIAS指出，自2023年以色列与哈马斯之间的战争开始以来，此类事件以惊人的规模发生。

巴伐利亚议会议长伊尔泽·艾格纳表示，德国许多犹太人感到不安全是这个国家的耻辱。始于1938年11月9日的“水晶之夜”伴随着对犹太人的杀害、抢劫，以及对犹太教堂、商店和住宅的破坏。

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