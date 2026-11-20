德国总理弗里德里希·默茨表示，卡塔尔计划向德国经济额外投资150亿欧元。他在柏林与卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼会谈后宣布了这一消息，《明镜周刊》报道。

默茨表示，卡塔尔的额外投资将加强两国，特别是在人工智能、半导体和航空领域。总理欢迎该酋长国加强在德国的经济存在。

长期投资

卡塔尔埃米尔表示，该国在德国的投资具有长期性质，并表明其对德国经济实力的信心。卡塔尔多年来一直投资德国企业，包括大众汽车、西门子和RWE。

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报道指出，德国商界多年来一直指出该国投资不足，以及与美国和中国关系中的贸易壁垒不断增加。在此背景下，德国企业和政治人士更加重视与其他国家的经济合作，其中包括中东国家和印度。

安全与外交

默茨还表示，双方同意在安全和防务问题上开展更密切的合作。他举例称，安全部门之间将加强互动，包括应对网络攻击。

总理称，叙利亚重建是双方的共同优先事项。默茨还呼吁找到解决与伊朗冲突的办法，并将此与卡塔尔民众的安全以及德国可预测的能源价格联系起来。埃米尔确认，卡塔尔致力于遵守《联合国宪章》，并加强与德国的外交协调。

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