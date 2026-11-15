《耶路撒冷邮报》：佩塔提克瓦市长或面临贿赂指控

据检方声明，以色列佩塔提克瓦市长拉米·格林伯格、市政当局总干事以及另外8名嫌疑人，可能因涉嫌贿赂及资助市长2018年竞选活动而面临刑事指控。《耶路撒冷邮报》对此进行了报道。

检方经济部门已告知涉案人员的律师，国家检察官阿米特·艾斯曼正考虑在预起诉听证会结束后提出起诉。在这些听证会上，嫌疑人可在最终决定作出前提出反对刑事追诉的理由。

竞选资金

检方称，在2018年市长竞选期间，格林伯格可能获得了价值超过100万谢克尔的利益。调查人员怀疑，商人和同僚资助了他的竞选开支，执法部门将此视为可能的贿赂形式。

检方称，作为回报，格林伯格在其公职权限内实施或承诺实施某些行为，其中包括在当选市长之后。在2018年选举中，他击败了当时的现任市长伊茨哈克·布拉弗曼。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

涉案人员与辩方立场

检方列出的涉嫌行贿者包括现任市政当局总干事亚尼夫·贝尼塔，以及商人摩西·萨阿东、内塔内尔·扎雷和阿姆农·本-阿米。检方称，部分涉案人员可能试图隐瞒涉嫌付款，并就竞选资金问题误导国家审计长，其中包括使用伪造文件。

声明还提到摩西·格林伯格、律师塔尔·格什泰因和沙伊·帕图什，以及尼尔·贝尼塔，他们涉嫌提交有关选举资金的虚假信息。根据每名涉案人员的角色，可能考虑提出贿赂、欺诈和滥用信任、伪造文件及税务违法等指控。

格林伯格的律师奥费尔·巴塔尔否认了指控。他表示，市长收到的资金是贷款，后来已连本带息偿还。调查由Lahav 433国家经济犯罪部门和税务局Yahalom部门进行。该案已与一名控方证人达成协议，但禁止公开协议细节以及可能识别该证人的信息。

关注我们在