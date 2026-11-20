在美国，即时通讯软件Signal正在手机上推出截图限制，以防止AI代理读取私人消息。新设置将默认启用，Channel NewsAsia报道。

防止访问屏幕

Signal表示，内置于消费设备操作系统中的AI功能不断普及，使保护通信隐私变得愈发复杂。该服务尤其担忧集成到操作系统中的AI功能，包括苹果的Siri和谷歌的Gemini，因为它们与设备深度整合。

当Signal检测到截图尝试或AI助手访问屏幕时，用户将看到弹出窗口，并可选择关闭拦截。该机制的运行方式将取决于设备。

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对科技公司的要求

Signal称新措施并不完整，并呼吁苹果、谷歌和微软为应用开发者提供更清晰的工具，以阻止AI代理访问敏感数据。该公司还要求更详细地说明此类代理的工作原理，以便开发者能够评估它们获得了哪些数据。

此前，Signal已经阻止Windows中的Microsoft Recall功能创建截图。与此同时，该服务表示，无法在macOS上可靠地提供类似保护。Signal强调，扫描屏幕的AI系统可能会将消息从即时通讯软件的受保护环境传输到该代理所使用的服务器。

Signal归一家非营利基金会所有，不展示广告，并使用端到端加密，因此该服务本身无法访问用户通信的内容。

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