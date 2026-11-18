拥有莱昂内尔·梅西的迈阿密国际将于周六在美国主场迎战哥伦布机员，开启MLS冠军卫冕之旅。该队希望成为自洛杉矶银河于2011年和2012年夺冠以来，首支连续两年赢得MLS杯的俱乐部，Channel NewsAsia报道。

梅西的数据

这位39岁的阿根廷人连续第二个赛季获得金靴奖，打进26球并送出17次助攻。他也可能成为首位连续三个赛季获得MLS最有价值球员奖的足球运动员。

去年，梅西帮助迈阿密国际赢得了俱乐部历史上的首座MLS杯，他打进6球并贡献9次助攻。由于教练更迭以及主场比赛成绩不佳，球队的常规赛表现起伏不定，但俱乐部仍在东部联盟排名第二。

球队由克里斯蒂安·“基利”·冈萨雷斯执教。迈阿密国际的其他关键球员还包括本赛季打进17球的乌拉圭前锋路易斯·苏亚雷斯，以及巴西中场卡塞米罗。

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季后赛竞争对手

MLS季后赛将于周四以外卡赛拉开帷幕：奥兰多城将主场迎战辛辛那提，西雅图海湾人将对阵皇家盐湖城。

迈阿密国际在东部联盟的主要对手之一将是纳什维尔。该队拿到创MLS单个常规赛纪录的77分，赢得支持者盾杯，并且主场保持不败。哈尼·穆赫塔尔和萨姆·萨里奇合计打进38球。纳什维尔将于周日迎战奥兰多城与辛辛那提一役的胜者。

在西部联盟，温哥华白浪获得头号种子，该队在去年的决赛中以1比3不敌迈阿密国际。这家加拿大俱乐部创下了队史纪录：19场胜利、64分和74个进球。温哥华将于周日对阵西雅图海湾人与皇家盐湖城比赛的胜者。

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