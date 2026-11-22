在美国迈阿密进行的MLS杯季后赛系列赛首场比赛中，迈阿密国际以0比3负于哥伦布机员。上半场临近结束时，莱昂内尔·梅西成为争议焦点：他在掷界外球时将球扔向哥伦布前锋贡萨洛·塔皮亚的脸部。裁判艾伦·查普曼向两名球员均出示黄牌，据《卫报》报道。

关于处罚的争议

事件发生时，迈阿密国际已经少一人作战，并以0比1落后。塔皮亚在比赛初段罚进点球，率先得分。哥伦布机员主教练洛朗·库尔图瓦赛后表示，这名阿根廷球员应受到比黄牌更严厉的处罚。

查普曼解释其决定时称，投掷的力度不大，梅西的行为未达到暴力行为的程度。

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卫冕冠军失利

中场休息后，塔哈·哈布伦扩大了哥伦布的领先优势，塔皮亚则梅开二度。作为MLS卫冕冠军的迈阿密国际输掉了这场两胜制系列赛的首场比赛。

下一场比赛将于下周五在俄亥俄州举行。作为7号种子、2023年MLS冠军的哥伦布，如获胜将能够在季后赛中淘汰梅西的球队。

迈阿密国际主教练基利·冈萨雷斯承认，球队没有展现出预期的表现。他表示，球队必须赢下下一场比赛，否则将离开这项赛事。

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