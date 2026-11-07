Meta无限期推迟了面向Meta Business用户的商业条款更新。该更新原本可能要求Facebook商业页面的所有者允许公司使用其页面上链接的外部网站内容训练AI。Ars Technica报道。

Meta的一名发言人向路透社表示，公司将暂停这些变更，继续与利益相关方进行磋商，并力求“把这件事做好”。在这一过程完成前，现有条款仍然有效。

出版商的担忧

更新公布后，法律专家向Nieman Lab警告称，含糊的措辞可能让Meta无视robots.txt设置，并大规模抓取Facebook以外的材料用于训练人工智能。据该媒体报道，企业若不失去其Facebook商业页面，便无法选择退出这些条款。

条款还规定，出版商必须创建测试凭据，以便Meta机器人绕过材料的付费墙。这引发了批评，其中包括来自媒体公司的批评；这些公司已就其内容被不愿意地用于AI训练提起诉讼。

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法院与监管机构的关注

这些变更原定于10月30日生效，但由于Facebook用户、法院和监管机构的反对，Meta将日期推迟至11月20日。巴西和挪威的法院在这些国家的组织提起诉讼后，发布了初步禁令。

英国竞争与市场管理局也启动了正式调查，以确定Meta是否可能利用其主导地位获取用于AI训练的有价值数据。在美国，参议员亚当·希夫和玛莎·布莱克本呼吁马克·扎克伯格撤回新条款。

Meta坚持表示，不会利用服务条款绕过robots.txt，其抓取做法也没有改变。与此同时，Nieman Lab指出，更新后的条款版本中没有关于遵守robots.txt设置的具体规定。

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