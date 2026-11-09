Meta宣布在全球扩大对Instagram用户年龄进行评估的技术。该系统将自动把数百万青少年转入受保护的Teen Accounts，其中也包括在注册时填写虚假出生日期的用户。The Verge报道。

系统如何确定年龄

这些工具会分析可能表明用户未满18岁的信号。其中包括用户互动的个人资料和内容类型、生日祝福，以及上传照片和视频中的总体主题和视觉特征。Meta表示，该公司在澳大利亚也开始将Apple的年龄信号作为确定年龄的额外方法。

该公司利用该系统删除其认为未满13岁用户的账户，13岁是Meta社交网络账户的最低年龄。13岁至17岁的用户会被自动转入设置更严格的Teen Accounts。

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青少年账户的限制

Teen Accounts默认设为私密，会限制青少年可访问的内容，并且不允许陌生人向他们发送私信。父母或监护人可以为这类账户启用监管、设置时间限制并监督Instagram的使用。

未满16岁的用户未经父母或监护人许可，无法更改Teen Accounts的设置。Meta还表示，下个月美国的父母将开始在Instagram上收到通知，说明年龄评估流程以及核查子女年龄信息是否准确的方法。

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