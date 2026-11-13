Meta与电动卡车运营商Nevoya达成协议，将在美国10号州际公路、加利福尼亚州圣贝纳迪诺与亚利桑那州菲尼克斯之间的线路上投放25辆8级电池电动牵引车。据Electrek报道，Nevoya预计于2027年将这些卡车投入该线路运营。

支持但不自行运营货运

Meta不会购买牵引车、雇用司机或运输自己的产品。相反，该公司将通过环境属性证书（EAC）支持其他货物采用更清洁的运输方式。这一碳信用机制使企业能够计入电动卡车带来的减排效益，而无需自行运营这些车辆。

Meta净零排放战略负责人德文·莱克表示，多年期安排可以帮助该公司应对范围3排放。她称，货运是与Meta数据中心建设和运营相关排放的一部分。

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Meta参与的第二条线路

此前，Meta曾加入Center for Green Market Activation买方联盟，该联盟共同采购的EAC支持了Nevoya的首次部署：5月在休斯敦和达拉斯之间的线路上部署了63辆卡车。新安排是仅由Meta和Nevoya达成的单独协议。

Nevoya预计，25辆新牵引车每年将完成约400万英里的货运运输。据该消息来源称，该协议还为Meta未来可能开辟新的电动货运走廊奠定了基础。

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