Meta与视觉特效和动画公司DNEG达成技术合作，根据该合作，热门电影将被转换为面向Meta VR Glasses的立体3D内容。该设备计划于2027年春季发布，Variety报道。

首批适配眼镜的电影

DNEG Stereo团队已经开始制作多部影片，其中包括The Hunger Games: Sunrise on the Reaping。Meta和Lionsgate正与DNEG及导演弗朗西斯·劳伦斯合作，将这部电影转换为3D版本。该片预计于11月20日以3D格式在影院上映，并将在院线放映结束后面向Meta VR Glasses推出。

这款眼镜将配备5K micro-OLED Infinite Display显示屏，像素密度为每度37像素。DNEG表示，这一分辨率将能够制作出清晰度可与影院相媲美的3D版本。在部分项目中，团队还计划突破传统画面的边界，以打造新的沉浸式片段。

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DNEG的3D转换经验

DNEG从事立体转换已有超过15年，据该公司称，它是首家将一部好莱坞长片转换为立体3D的公司。其在这一领域的作品曾获得奖项，其中包括阿方索·卡隆的Gravity和克里斯托弗·麦奎里的Mission: Impossible – Fallout。

DNEG较新的3D转换作品包括Spider-Man: Brand New Day、Supergirl以及真人电影How to Train Your Dragon。该公司还在制作Ramayana: Rise of a Legend、Blade Runner 2099、The Cat in the Hat以及剧集The Lord of the Rings: The Rings of Power第三季。

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