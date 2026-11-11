Meta正在为其AI眼镜推出软件更新，原因是一项罕见问题：如果湿气进入内部，部分设备可能会变得过热。该公司为遇到此类故障的用户提供免费更换服务，Engadget报道。

130版本更新

130版本更新正向Meta品牌Adventurer、Fury、Starfire、Nova和Capri型号镜框的所有者推送。该公司表示，这一更新应能确保设备更好地运行。推送已经开始，但更新抵达所有用户可能需要约一天时间。

用户可在Meta AI应用中安装新版本：应在设置中进入Glasses部分，然后进入Updates。Meta敦促其所有眼镜用户更新软件，尽管该公司估计这一问题仅影响少量设备。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

免费更换

Meta的一名发言人表示，当湿气进入眼镜内部时会出现这一问题。该公司将该修复机制比作智能手机在需要降温时自动关机。

Meta称，原因可能是过量湿气或汗水进入设备。如果眼镜意外关机，用户将收到推送通知，建议联系Meta支持服务以获得免费更换。

Meta还表示，其AI眼镜具备IPX4防水等级，这意味着在小雨中使用是安全的。同时，该公司称，Oakley和Ray-Ban眼镜不受这一问题影响。

关注我们在