中国科学家分析了48项对照研究后得出结论：体育活动可能改善慢性病患者或有患病风险人群的血压、心率和心肺耐力。据News-Medical报道，这项研究发表在《Scientific Reports》期刊上。

哪些指标发生了变化

研究人员分析了入选论文中93项体育活动效果估计。运动在统计学上显著改善了收缩压和舒张压、心率以及最大摄氧量VO₂ max——一项衡量心肺耐力的指标。

在患有高血压和糖尿病的参与者中，研究发现测量指标有显著改善。同时，荟萃分析未发现其对体重指数以及身体和心理健康指标具有统计学显著影响。在心血管疾病患者亚组中，总体结果同样不具有统计学显著性，不过该亚组仅包含六项效果估计。

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关于运动类型的数据

在初步分析中，只有有氧运动显示出统计学显著的综合效果。对于力量训练，以及有氧与力量训练的结合，结论的确定性较低，因为置信区间包含无效果的可能性。

作者没有发现不同运动类型之间存在统计学显著差异，因此没有任何一种可以被视为已被证明更优。数据分布不均：有氧运动有70项效果估计可用，力量训练有七项，组合训练有16项。

不同研究之间的结果差异显著，这限制了结论的可信度。作者还指出，由于仅以英语和中文进行检索、地区代表性不均衡以及部分地区数据不足，研究存在局限性。他们强调，需要开展规模更大、标准化的研究，以确定体育活动的最佳类型、频率、强度和持续时间。

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