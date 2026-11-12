一项涵盖40项研究的系统综述和荟萃分析显示，2型糖尿病与患阿尔茨海默病风险升高相关。据News-Medical报道，在单独分析中，2型糖尿病患者患阿尔茨海默病的校正后相对风险比未患该病者高53%。

评估新发病例

研究人员还估算了该疾病新发病例的发生率。根据他们的计算，如果对1000名2型糖尿病患者进行一年随访，平均有4.7人可能患上阿尔茨海默病。

埃马纽埃尔·阿德乌伊博士解释说，相对风险可以比较两个群体，而发病率指标反映新发病例的频率。他表示，将这些数据结合起来，能更清楚地了解2型糖尿病患者中阿尔茨海默病的疾病负担。

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聚焦2型糖尿病

阿德乌伊是Curtin School of Population Health的NHMRC Investigator Fellow。他指出，以往的综述经常将不同类型的糖尿病或不同种类的痴呆症合并分析。相比之下，这项分析专门聚焦于2型糖尿病和阿尔茨海默病，并估算了新发病例的发生率。

题为《Incidence and risk of Alzheimer’s disease in individuals with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis》的研究发表在期刊Alzheimer’s Research & Therapy上。

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