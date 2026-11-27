科学研究综述指出，接触猫，尤其是在儿童时期接触猫，可能与患精神分裂症的更高几率有关。不过，现有数据并不能证明是猫本身或与猫有关的寄生虫导致了这种精神疾病，ScienceAlert报道。

弓形虫的作用

研究人员正在考虑寄生虫刚地弓形虫（Toxoplasma gondii）可能产生的影响，猫可能是这种寄生虫的携带者。人可能通过接触受污染的粪便，以及食用未充分加热的肉类，或通过土壤、食物或水而感染。该寄生虫有时能够感染脑细胞，而弓形虫病在某些情况下会伴随妄想和幻觉。

2023年发表的一项对17项研究进行的荟萃分析显示，接触过猫的人获得精神分裂症诊断的几率约高出一倍。规模最大的T. gondii抗体研究涵盖了丹麦近8.2万名献血者，发现部分参与者体内针对该寄生虫的抗体与精神分裂症诊断之间存在具有统计学意义的关联。

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证据仍然相互矛盾

《Frontiers in Psychiatry》上一项综述的作者指出，现有数据仅表明精神病性谱系症状的风险中度上升。一种可能的解释是反向因果关系：具有早期或亚临床精神病性表现、社会孤立或情绪困扰的人，可能更常饲养陪伴动物，包括猫。

并非所有研究都证实了这种关联。伦敦大学学院一项涉及3542人的研究未发现儿童时期拥有猫与T. gondii水平之间存在关联。该研究也未发现儿童时期T. gondii水平与后来出现的精神病性体验之间存在显著关联。2023年的荟萃分析还因可能未纳入结果为阴性的研究而受到批评。

科学家强调，要确定因果关系，需要有该寄生虫存在于脑组织中的直接证据，或证实抗寄生虫药物能改善感染者的症状。目前，没有理由因担心患上精神分裂症而避开家猫；潜在风险即使存在，主要也与接触受污染的猫砂有关，而非与动物进行日常互动。

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