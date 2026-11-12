英国Metro Bank挂牌出售——《卫报》

英国Metro Bank宣布，愿意考虑出售提议。声明发布后，该银行股价在早盘上涨7%，其市值达到约13亿英镑，《卫报》报道。

该银行强调，出售是其进一步发展的选项之一。如果未能找到合适的买家，Metro Bank可以继续独立运营。董事会一致认为，通过可能的出售评估市场对公司的潜在兴趣，将能够最大限度地创造股东价值的机会，并使所有利益相关方受益。

最大股东可能退出

成功出售可能让哥伦比亚亿万富翁海梅·希林斯基·巴卡尔退出该银行的资本，他曾帮助该行在2023年底免于接近倒闭。三年前，这名银行家获得了Metro Bank 53%的股份和董事会席位。他通过注册于英属维尔京群岛的Spaldy Investments公司控制这部分股份。

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希林斯基·巴卡尔作为银行救助协议的一部分，以每股30便士购入这些股票。按每股190便士计算，他持有的股份可能带来约4.27亿英镑收益。据《福布斯》报道，这位68岁银行家的财富估计约为169亿美元。

危机后果与复苏计划

Metro Bank在2023年获得了9.25亿英镑的救助方案，英国央行的英国监管机构部分参与了该方案的安排。此后，该银行一直在实施复苏计划，该计划 предусматривает更积极地向企业和收入不稳定的人群发放贷款。

该银行由美国商人弗农·希尔于2010年创立，成为100多年来英国首家新成立的零售银行。2019年，该行出现重大会计错误，随后投资者开始抛售其股票，客户开始提取资金。这导致管理层及当时的银行董事长辞职。2024年春季，首席执行官丹尼尔·弗鲁姆金裁减了超过1,000个工作岗位，并停止了周日营业的分行服务。

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