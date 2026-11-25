在法国斯特拉斯堡，欧洲议会主席罗伯塔·梅措拉在议员全体会议批准后签署了2027年欧盟预算。该文件将于2027年1月1日生效，并将成为欧盟2021年至2027年多年期财政框架下的最后一份年度预算。

预算参数

据阿纳多卢通讯社报道，预算承诺额为1997亿欧元，支付额为2115亿欧元。欧洲议会以406票支持该预算，184名议员投反对票，另有69人弃权。

欧洲议会与欧盟理事会于11月11日就预算达成协议。理事会于11月23日正式批准该协议，随后该文件提交欧洲议会议员进行最终表决。

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额外资金

在与成员国的谈判中，议员们争取到了超过3亿欧元的额外资金，较欧盟委员会最初提案有所增加。这笔资金将尤其用于研究、交通和能源网络、教育、民事保护和人道主义援助。

“地平线欧洲”计划将获得额外2150万欧元，交通和能源网络将获得2250万欧元，Erasmus+将获得1400万欧元，欧盟民事保护机制将获得1350万欧元。该协议还规定增加在人道主义援助、边境管理、移民政策、邻国计划以及欧盟机构安全能力方面的支出。

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