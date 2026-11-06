由于长期劳资纠纷，美国美光科技公司几乎完全停止了在台湾桃园建设存储芯片制造工厂。据《台北时报》报道，消息人士熟悉相关情况。该报消息人士称，该公司已通知台湾官员和一家供应商，计划暂停施工。

消息人士称，美光管理层担忧不确定性加剧，包括可能取消与当地工会达成的协议。该公司表示，其目前在台湾的运营仍正常进行，并确信能够维持对客户的不间断供应，但未直接评论桃园园区的情况。

投资额最高45亿美元

美光为Fab 11E园区投入了30亿至45亿美元，其中包括用于采购荷兰ASML设备的资金。新工厂原计划生产DRAM和用于人工智能系统的高带宽存储器HBM。该工厂此前计划于2028年投产。

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消息人士称，现场仍在进行为保障安全所必需的有限工程，但此后建设将被冻结。台湾承担了美光全球DRAM产量的约60%，以及其HBM产量的很大一部分。

薪酬争议

今年，美光与员工之间的冲突加剧，员工在人工智能热潮带来创纪录利润的背景下要求提高薪酬。代表不足3000名员工的桃园工会要求将公司15%的营业利润分配给全球员工，并且激励金只能以现金支付，而非部分以股票支付。

美光已与台中规模更大的工会达成协议，但部分员工反对其条款。桃园工会正试图吸纳台中员工以扩大会员规模，以促成取消现行协议并恢复谈判。台湾经济部表示，支持公司与工会达成的协议，并将帮助双方解决分歧。

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