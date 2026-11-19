微软于10月向6万名员工提供补偿，供其自愿离职，而不是进行新一轮大规模裁员。公司首席执行官萨提亚·纳德拉表示，这一决定与围绕人工智能重组工作有关，TechCrunch报道。

围绕人工智能重组工作

纳德拉表示，微软并不打算简单地用人工智能取代员工，包括软件工程师。该公司正在重构工作流程，以便员工在工作中使用人工智能，并更多地专注于管理人工智能代理。

纳德拉指出，软件工程并未消失，在他看来还将继续发展，但团队结构和工程师的工作性质将发生变化。他承认，这种重组对部分员工而言可能很困难，但称其是必要的。

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Cowork团队的例子

作为例子，这位微软负责人提到了开发Cowork的团队。Cowork是Microsoft 365应用中的一名人工智能代理。纳德拉称，该团队由11名开发人员组成，他们已经学会在工作中使用人工智能。他将他们的方法描述为建立一座开发产品的“软件工厂”，而非直接处理产品的每个组成部分。

微软首席执行官认为，随着时间推移，所有员工都可能转为代理管理者的角色，而不是直接完成工作。他补充说，一家并非作为人工智能导向型公司而建立的企业，将需要更多时间来改变其工作流程。

纳德拉在接受The Pragmatic Engineer播客采访时还表示，关于技术奇点以及人工智能可能导致所有工作岗位消失的讨论，加剧了员工的焦虑。他表示，所提供的补偿旨在让人们有机会自行选择未来的职业道路。

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