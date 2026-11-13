微软表示，在一场持续超过12小时、限制用户访问Outlook、Microsoft 365、Teams及该公司其他产品的大规模全球故障后，其服务已出现首批稳定迹象。据阿纳多卢通讯社报道，该公司已应用修复程序并重启基础设施，但效果有限。

恢复工作仍在进行

微软表示，公司继续监测不同地区系统的运行情况，评估服务器性能以及提高可用容量的措施。该公司称，最新的流量优化措施对服务稳定性及其容量提升产生了积极效果。

同时，微软强调，基础设施恢复尚未完成。该公司观察到早期稳定迹象，但服务容量尚未恢复至正常水平，且由于流量正在逐步恢复，服务运行仍不稳定。

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美国用户投诉

此次故障影响了多个地区的Exchange Online邮箱，以及对Outlook、Microsoft 365和Teams的访问。根据Downdetector的数据，美国关于Outlook故障的报告数量超过9.7万条，Microsoft 365超过3.8万条，Teams为4500条。

微软此前称，服务器意外不可用是此次事件的主要因素，这加重了仍可用基础设施的负载。该公司表示，没有与此次故障相关的恶意活动数据，并将在服务完全恢复后发布有关事件原因及加强基础设施韧性措施的报告。

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