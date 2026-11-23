在英国伦敦金属交易所，铜价周一短暂跌破每吨1.2万美元，为3月以来首次。此后，报价部分收复跌幅，截至阿联酋时间约9时18分为每吨12,160美元，The National报道。

创纪录高点后的下跌

上周，铜价下跌9%，成为过去十年中第三大单周跌幅。今年9月，该金属价格达到每吨14,694美元的纪录高位，超过了1月创下的每吨14,527.50美元的此前高点。

从事关键金属项目开发的澳大利亚公司Critical Metals首席执行官托尼·塞奇将此次下跌与投资者对人工智能相关支出规模及其回报的疑虑联系起来。他表示，市场参与者正在平掉基于数据中心建设将推高铜需求这一预期的乐观头寸。

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美元、利率与数据中心

塞奇认为，在市场预期美联储将进一步加息的背景下，美元走强也是额外的压力因素。由于铜以美元交易，美国货币走强会使使用其他货币的买家购买这种金属的成本更高。

在民主党赢得美国中期选举后，分析人士预计，对人工智能的监管将更加严格，对数据中心建设的审查也将更加细致。Saxo Bank商品策略主管奥勒·汉森指出，公众对能源消耗、环境影响以及大型数据中心成本的担忧，给铜需求的重要来源之一带来了不确定性。

市场情绪还受到中国局势的影响。中国是全球最大的精炼铜消费国，占全球该金属使用量的一半以上。国际货币基金组织将中国今年经济增长预测下调0.1个百分点，至4.5%。

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