伦敦铜价跌至近四个月低点——OilPrice

11月14日，伦敦金属交易所三个月期铜期货价格下跌0.5%，截至格林尼治时间10:00报每吨13,519美元。盘中报价触及每吨13,456美元，为7月17日以来的最低水平。该金属正迈向连续第五周下跌，OilPrice报道。

市场对英伟达消息的反应

交易员将最新一轮下跌与英伟达宣布黄仁勋立即辞去总裁、首席执行官及董事会成员职务的消息联系在一起。公司首席财务官科莱特·克雷斯成为临时首席执行官，同时保留其财务职务。英伟达股价11月13日收盘下跌4.3%，次日又下跌约2%。

与此同时，铜价下跌早在10月中旬便已开始。高盛将此次调整归因于投资者在人工智能相关股票中的持仓，而非该金属基本面需求走弱。Panmure Liberum分析师汤姆·普赖斯还指出，美国通胀持续存在，以及美联储加息的前景。

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数据中心融资可能暂停

瑞银分析师蒂莫西·阿尔库里表示，英伟达已成为非云计算公司和人工智能领域开发商的重要融资来源。他认为，即使新管理层维持此前方针，公司也可能暂停达成此类交易。摩根大通分析师预计现有承诺不会发生变化，但认为新交易的达成时间可能更长或成本更高。

与此同时，中国现货市场的需求没有显示出急剧走弱的迹象。作为中国对进口铜需求指标的洋山溢价，11月14日达到创纪录的每吨285美元。上海期货交易所仓库中的铜库存一周内减少18.3%，至27,642吨，为自12月23日以来的最低水平。

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