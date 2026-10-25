在澳大利亚，女性移民从事其资历高于岗位要求的工作的概率比男性移民高20%。非营利组织Settlement Services International（SSI）的一项研究还发现，该国约有34万名女性移民从事低于其专业水平的工作，ABC News Australia报道。

职业资历不获认可

法鲁赫·塔赫里在2021年从阿富汗搬迁前，拥有四年的会计工作经验。在澳大利亚，她花了大约一年寻找工作，并收到雇主回复称她不具备所需资历。在SSI的支持下，塔赫里在纽敦的时尚品牌The Social Outfit找到了工作，那里有难民和女性移民工作并接受培训。

她在那里从事销售和邮购订单工作，并参与了服装系列的创作。不过，塔赫里并不认为时尚行业的工作是长期职业。她在TAFE完成了会计和簿记四级证书课程，目前正在攻读会计文凭，以便找到本专业的工作。

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昂贵而复杂的道路

Australian Multicultural Women's Alliance执行董事马利尼·拉吉表示，无法获得海外资历认可的女性移民被迫接受工作以维持生存。她说，这会导致较低的收入、较少的养老金储蓄以及更差的长期前景。

拉吉指出，在澳大利亚，心理学家、工程师、教师和护士面临着昂贵、漫长且复杂的资历认定程序。她以拥有海外全科医生资历的女性为例：她们平均需要两年时间和5万澳元，才能获得认可并开始在该国工作。

SSI和Australian Multicultural Women's Alliance呼吁任命一名国家专员，协调新移民和难民的技能认定程序。拉吉强调，在这些女性具备资历的职业中，同时存在人员短缺。

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