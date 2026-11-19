在丹麦，在曾生育女性中，偏头痛与吸烟史的组合与60岁前缺血性和出血性卒中风险最高相关。研究作者得出了这一结论；该研究于2026年11月18日发表在《Neurology》期刊上，News-Medical报道。

近170万名参与者的数据

科学家分析了27年的丹麦卫生和出生登记数据，筛选出近170万名年龄在15至60岁、曾生育的人。偏头痛信息来自登记数据，而吸烟信息则基于参与者的自我报告。

82.8%的参与者既没有偏头痛，也没有吸烟史。仅有偏头痛的占3.9%，仅有吸烟史的占12.8%，同时具备两项因素的占0.5%。研究人员评估了缺血性卒中、出血性卒中和死亡的20年风险。

两项因素组的指标最高

在两项因素均不存在的组中，缺血性卒中风险为0.8%；在偏头痛组中为1.3%；在有吸烟史的参与者中为1.5%；在同时有偏头痛和吸烟史者中为2.8%。对于出血性卒中，相应数值分别为0.3%、0.5%、0.6%和0.9%。

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在随访期间，两项因素均不存在的组死亡风险为1%，偏头痛组为1.2%，有吸烟史的参与者为2.3%，两项因素均具备的组为3.4%。

在考虑年龄、分娩次数、高血压、糖尿病和其他因素后，偏头痛和吸烟史组的早发缺血性卒中风险比没有这些因素的女性高3.6倍。对于出血性卒中，风险高2.6倍，死亡风险则高出逾3倍。

作者强调，该研究发现的是统计关联，而非证明偏头痛或吸烟对卒中和死亡具有因果影响。他们列出的局限性包括：登记数据中对偏头痛和吸烟的记录可能不完整，以及孕期吸烟数据未必反映一个人的长期习惯。

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