在猪实验中，可通过外部磁场控制运动的微型机器人有助于更有效地将溶栓药物引导至堵塞的血管。据Live Science报道，该技术正由苏黎世联邦理工学院医学微系统教授西蒙娜·许尔勒的团队开发。研究结果尚未在同行评审的科学论文中得到描述。

微型机器人如何工作

每个微型机器人都呈细长形，由氧化铁纳米颗粒构成的磁性框架组成，外部覆盖一层由水凝胶聚合物制成的保护壳。旋转磁场使这些颗粒翻滚并沿血管移动，形成小型涡流。按照研究人员的设想，这有助于将药物引导至血栓处。

坚硬的磁性框架可确保颗粒以可预测的方式旋转，而凝胶外壳旨在防止它们粘连。该研发受到具有磁性结构并依靠地球磁场定向的细菌启发。

测试结果

研究人员首先在带有猪血血栓的硅胶血管模型中测试了该系统。与微型机器人结合使用时，溶栓药物溶解堵塞物的速度约为仅使用药物时的10倍。

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随后，研究人员在活猪身上进行了实验，将血栓置于动物的肾脏血管中。在注入微型机器人和溶栓药物后，恢复血流的区域大于仅使用药物时。

下一阶段

此前在小鼠身上进行的研究显示，氧化铁和聚合物外壳会在数周内在体内安全降解。与此同时，最近在猪身上进行的测试并未评估该装置如何在体内降解，也未评估血栓溶解后动物的状况。

该团队计划在更大的动物身上开展更长期的安全性研究，然后再进入涉及人类的试验。科学家认为，未来可在现有的血栓治疗程序中将微型机器人与溶栓药物一同注入，并通过定向电磁铁对其进行控制。

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