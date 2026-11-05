在美国，亿万富翁莱昂·布莱克向纽约联邦法院提起针对加利福尼亚州国会议员罗伯特·加西亚的诽谤诉讼。他要求赔偿750万美元，称这名政治人物散布了有关他与杰弗里·爱泼斯坦关系，以及该金融家所涉人口贩运犯罪的虚假说法。《卫报》报道。

布莱克质疑哪些说法

布莱克在诉状中称，在他6月自愿接受美国众议院监督委员会问询后，加西亚在电视节目中表示，这名商人处于爱泼斯坦犯罪活动的中心。原告称，数周后，这名国会议员还表示，布莱克是在爱泼斯坦2019年于狱中死亡前最后与其联系的人之一。

诉状还称，加西亚谈及与受害者的交谈，这些受害者据称可信地指认布莱克参与了对女性的直接暴力以及爱泼斯坦的人口贩运网络。布莱克称这些说法虚假，并表示该国会议员知道这一点。这名商人认为，这些言论对他造成了重大损害。

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委员会调查

该诉讼是在众议院投票认定布莱克藐视国会近两个月后提起的，原因是他拒绝遵从正在调查爱泼斯坦案的监督委员会发出的传票。截至11月5日，美国司法部尚未就藐视国会一事对布莱克提出指控。

由共和党人詹姆斯·科默领导的委员会要求布莱克提供他作为一方当事人的所有保密协议，并出席作证。布莱克未出席原定于9月3日进行的作证，也未提供所有被要求提交的协议。他还单独起诉了科默和该委员会，称这些传票无效并超出该机构的权限。

布莱克多次否认有任何不当行为，并表示自己不知道爱泼斯坦的犯罪活动。他的代表称，这名亿万富翁没有对女性实施暴力，没有与未成年人发生关系，没有参与人口贩运，也没有向爱泼斯坦支付女性费用。加西亚办公室未立即回应置评请求。

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