尼日利亚亿万富翁阿利科·丹格特表示，该国数家石油和天然气公司欠当地银行约70亿美元。他称，因此该行业大部分国内银行融资已被暂停。他在拉各斯举行的尼日利亚石油勘探专业人士协会会议上发表了这一言论，OilPrice报道。

丹格特没有点名债务公司，没有提供债务构成，也没有说明其中逾期债务的占比。他还呼吁银行更积极地向尼日利亚人拥有的运营商提供贷款，以减少其对在海外寻求融资的依赖。

产量计划

尼日利亚政府计划到2030年将石油产量提高至每日300万桶。根据最新引用的数据，该国10月日产量为151万桶，9月为153万桶。

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10月的数据使尼日利亚连续第六个月达到欧佩克每日150万桶的配额。丹格特认为每日300万桶的目标不够雄心勃勃，并提及该国此前提出到2024年实现每日420万桶的目标，但这一目标未能实现。

许可轮次和炼油厂债务

尼日利亚石油生产监管委员会正在2026年许可轮次中提供40个区块。监管机构表示，22家近期获得许可证的企业必须在五年内确保至少每日25万桶的产量。

位于拉各斯附近、日产能65万桶的丹格特炼油厂，截至6月底债务为7.9万亿奈拉，约合58亿美元。该企业在上半年将债务减少了7980亿奈拉。与此同时，丹格特未说明其炼油厂的借款是否被计入他所称的石油行业债务金额。

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