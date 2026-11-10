在澳大利亚，亚历山德拉·伯特及其丈夫朱利安向10个自然保护基金捐赠了1.2亿美元。这是该国历史上用于保护自然的最大慈善捐款之一，ABC News Australia报道。

澳大利亚野生动物保护协会（AWC）获得了2500万美元，这是该组织历史上最大的一笔拨款。AWC与土地所有者合作，并在澳大利亚不同地区购买地产，在那里实施生态系统修复项目，并将本地动物物种重新引入自然栖息地。

AWC北澳大利亚区域生态学家丽贝卡·迪特表示，该组织目前管理的土地约占澳大利亚大陆面积的1.7%。其战略计划将这一比例提高至5%——面积相当于德国的领土。迪特表示，这笔捐款可能有助于该组织实现这一目标。

蝙蝠研究

AWC计划将部分资金用于蝙蝠研究。该组织专家奥利·艾伦指出，蝙蝠占所有哺乳动物的20%以上，但在自然保护管理中通常未被纳入考虑。

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他说，研究人员将能够调查AWC在澳大利亚的保护区，以了解蝙蝠的分布情况，确定面临威胁的物种，并可能记录新的发现。

用于Bush Heritage Australia的资金

Bush Heritage Australia还获得了2500万美元。该组织科学与自然保护负责人布鲁斯·韦伯将这笔资金称为“完全具有变革性的”。他说，这些资金几乎会立即用于购买位于凯恩斯附近、面积为2万公顷的Wooroora畜牧站。

Bush Heritage Australia称Wooroora是其规模最大的单项收购。韦伯认为，这笔捐款的影响将在未来10至15年间显现，并可能影响生物多样性保护。

亚历山德拉·伯特表示，在自然环境迅速恶化的背景下，这笔捐款对这对夫妇而言似乎是正确的决定。这对夫妇还拥有位于澳大利亚北部的Bullo River Station畜牧站，AWC在那里与所有者合作实施土地管理项目。

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