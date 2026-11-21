英国外交大臣埃德·米利班德表示，在未来与欧盟领导人的非正式讨论中，可能会考虑未来关系的所有选项，包括英国可能重返该集团。据《卫报》报道。

与欧盟的新协议

这一表态是在英国和欧盟宣布就食品和饮料标准、排放交易以及青年流动计划达成协议后作出的。

根据该计划，10万名英国年轻人将能够在欧盟生活、工作、学习和旅行。欧盟成员国公民将在英国获得类似机会。

安迪·伯纳姆表示，这些协议可能使英国国内生产总值增加0.5%，他估计这相当于170亿英镑。他称，用于落实协议的立法将于下周提交议会。

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后续谈判

米利班德表示，在未来一年内，伯纳姆将与欧盟就后续措施举行额外的非正式讨论。他还指出，本周达成的协议是在下次大选前所能实现的极限。

与此同时，这一由三项协议组成的方案可能在六个月后破裂：欧盟表示，如果英国不允许欧盟成员国学生以本地学生的收费标准在英国大学学习，欧盟可能会阻止该方案。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，她相信能够找到解决办法。

自2024年上台以来，工党一直遵守其竞选承诺，即不让英国重返欧盟单一市场或关税同盟，也不恢复人员自由流动。米利班德表示，政府尊重2016年投票的结果，但世界和欧洲自那以后已发生重大变化。

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