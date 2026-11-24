英格兰足球俱乐部米尔沃尔将在监管委员会确认英格兰足球协会针对球迷歧视性助威口号提出的两项指控后，部分关闭其主场“狮穴球场”。据天空体育新闻报道，这是英格兰足球四个最高级别联赛中首次有俱乐部受到此类处罚。

对俱乐部的制裁

委员会认定，在1月主场对阵查尔顿的比赛中，球迷高喊了包含对残疾和性取向歧视性提及的口号。米尔沃尔承认了针对该俱乐部提出的指控。

俱乐部被处以在两场比赛中部分关闭球场的处罚，但其中一场比赛的处罚执行被暂停至2027/28赛季结束。米尔沃尔还被罚款7万英镑，并被要求支付听证会费用。该俱乐部因今后行为受到警告，英格兰足球协会的行动计划也被延长至下赛季结束。

在12月8日对阵谢菲尔德联的比赛中，Dockers Stand看台的19、20、47和48区将关闭，共计1274个座位。委员会在书面裁决中指出，俱乐部对这些事件负有重大责任。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

管理层回应

米尔沃尔董事总经理马克·费尔布拉瑟向所有受到这些助威口号影响的人道歉，并承认俱乐部做得不够。同时，他表示米尔沃尔对该决定感到失望，并已实施新的程序，以防止类似事件再次发生。

费尔布拉瑟表示，在与查尔顿比赛中参与歧视性助威口号的所有已确认人员均未满18岁。他呼吁开展球迷教育工作，并推动俱乐部、英格兰足球协会和Kick It Out组织之间的合作。

这是自2019年英格兰足总杯对阵埃弗顿的比赛以来，“狮穴球场”首次出现歧视性助威口号。同时，自2023年4月以来，米尔沃尔球迷在客场比赛中还发生过三起类似事件。

关注我们在