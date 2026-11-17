美国能源部发布了第七项“紧急”命令，要求密歇根州的J.H. Campbell燃煤发电厂在未来90天内不得关闭。正如Electrek报道的那样，新命令将持续至2月中旬。该电厂原定于534天前关闭。

法院裁决后的决定

该部门解释称，此类命令是维持电力供应可靠性的必要措施。据该媒体报道，能源部已对六个州的六座燃煤发电厂和一座油气发电厂采用了此类指令。

联邦上诉法院此前阻止了有关J.H. Campbell的紧急命令。法院一致认定，没有支持该电厂继续运营的紧急情况。与此同时，能源部提出动议，要求重新审议该裁决，并发布了新的90天命令。

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消费者成本

该电厂所有者Consumers在一份提交文件中表示，自首项紧急命令生效起至2026年9月30日，预计将向美国联邦能源监管委员会申请报销与这些指令相关的3.03亿美元成本。

Electrek指出，这一金额仅涉及J.H. Campbell，未计入根据类似命令延长运营的其他发电厂的成本。该媒体还报道称，受这些指令影响的电厂所有者曾对此提出异议。

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