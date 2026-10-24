《南华早报》称克孜尔贾奥伦矿化规模较小

中国和土耳其科学家研究了克孜尔贾奥伦矿床——土耳其已知最大的稀土矿床——的地质形成过程，并评估认为其矿化规模较小。据《南华早报》报道，研究人员认为，该矿床近期不太可能成为现有稀土元素生产商的重要全球替代选择。

研究负责人、中国科学技术大学和Hebei GEO University教授杨晓勇表示，克孜尔贾奥伦的矿化“规模较小”，与大型稀土矿床仍有很大差距。他说，目前没有证据表明土耳其或中东其他国家存在重要的稀土矿藏。

矿床如何形成

这项同行评议研究于10月9日在线发表在《Acta Geologica Sinica》期刊上。参与该研究的专家来自中国矿业大学、中国科学技术大学、Hebei GEO University、伊斯坦布尔杰拉赫帕夏大学、Shanxi Energy Institute以及中国地质调查局西安中心。

作者分析了岩石地球化学、矿物学数据、萤石中的微量元素含量以及锶同位素。他们描述了矿床形成的三个阶段：碳酸岩岩浆侵入围岩；液相分离并形成富集稀土元素、氟和硫酸盐的热液流体；以及大气降水的影响。在最后阶段，萤石、重晶石和稀土矿物发生沉积。

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矿石评估与开采难题

文章援引的一项初步评估显示，克孜尔贾奥伦的稀土矿石量约为467万吨，平均品位为2.78%。与此同时，这一指标反映的是矿石总量，而非经加工的稀土氧化物数量，因此，由于报告标准不同，与其他矿床数据进行直接比较受到限制。

作为对比，位于内蒙古的世界最大矿床白云鄂博拥有超过5740万吨稀土储量，平均氧化物品位约为6%。杨指出，克孜尔贾奥伦与中国的牦牛坪矿床同属岩浆碳酸岩这一大类，但在规模上与白云鄂博存在显著差异。

环境风险是另一项障碍：在克孜尔贾奥伦的部分样品中发现了超过每百万份1,000份的钍。该科学家强调，这并非整个矿床的平均指标，但稀土开采具有环境代价。他还强调，这项工作纯属学术性质，本身无法改变全球供应链。

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