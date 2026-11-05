芬兰财政部提议对成人图书证收取每年约30欧元的费用。该倡议是100多项削减开支和提高税收建议之一，该部门认为这些措施可帮助下一届政府平衡经济，YLE News报道。

预期收入

据该部估计，图书证收费每年可为国家带来约3600万欧元收入。目前，该国公共图书馆的图书证免费，这符合让所有人都能获得基本服务的原则。

自由职业图书馆员、阅读推广人帕伊维·H·约基塔洛强调，免费使用图书馆的权利受法律保障。芬兰于1928年通过的首部《图书馆法》规定可免费使用图书馆。

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对获取服务的担忧

约基塔洛表示，芬兰人使用图书馆尤为积极：约200万人拥有图书证，去年图书借阅量为8790万次。这相当于每人每年约14至15次借阅。约40%的人口使用图书馆或在图书馆注册。

约基塔洛援引欧洲调查称，在图书馆服务收费的国家，人们使用图书馆的频率较低。她还提醒说，芬兰在20世纪90年代末曾讨论过类似想法，但在公众作出反应后放弃了这一计划。

图书馆的可及性问题还与芬兰读写能力下降有关，尤其是在儿童、青少年和年轻人中。与此同时，国家扫盲战略的目标是到2030年使该国成为世界上识字率最高的国家。

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