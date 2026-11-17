日本财务省将推迟推出一种新型浮动利率国债，此前该债券计划最早于1月发行。Channel NewsAsia援引路透社报道称，两名知情人士透露了这一消息。消息人士表示，该部门希望先确保投资者对这些证券的需求保持稳定。

调整发行计划

消息人士指出，在评估能否定期发行此类债券之前，财务省不会确定推出日期。该部门曾考虑发行两年期浮动利率证券，并研究潜在买家的兴趣。

该部门未立即就这一信息发表评论。消息人士称，这一决定将反映在日本2027财年国债发行计划中。该计划预计将在年底公布，此前将与一级交易商和其他市场参与者进行磋商，其中包括定于11月26日举行的一次会议。

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市场形势变化

浮动利率债券与固定票息证券的不同之处在于，其支付额会根据市场利率进行调整。这可以在债券收益率上升时保护投资者免受损失。

财务省于2024年开始筹备这一新工具，希望在日本央行退出多年来的超宽松货币政策并加息的背景下，维持投资者对日本政府债务的兴趣。与此同时，市场越来越多地将未来加息纳入价格，这削弱了此类证券作为防范收益率上升工具的吸引力，消息人士表示。

日本此前已经发行过15年期浮动利率债券。拟议的两年期工具可能成为该国首只此类短期国债。消息人士称，财务省计划在6月对该计划进行中期审查时重新考虑发行事宜。

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